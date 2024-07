Harpstedt (dpa/lni) - Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer hat im Landkreis Oldenburg ein entgegenkommendes Auto gerammt und lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am Montagnachmittag sei der Mann aus Belgien im Harpstedter Ortsteil Klein Ippener bei Nässe in einer Kurve zu schnell gefahren und habe die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei heute mit. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Wagen eines 67-Jährigen zusammen. Der 61-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde zunächst von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und kam per Hubschrauber ins Krankenhaus. Der 67-Jährige blieb unverletzt.