Motorradfahrer bei Unfall in Berlin-Neukölln schwer verletzt

Berlin - Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Neukölln von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 62 Jahre alte Autofahrerin wollte am Montagabend aus einer Supermarkt-Einfahrt wieder in den fließenden Verkehr einbiegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei übersah sie den Motorradfahrer - es kam zum Zusammenstoß. Der 27 Jahre alte Mann wurde laut Polizei durch den Aufprall mit seinem Motorrad gegen einen Baum auf einer Mittelinsel geschleudert, sein Krad schlitterte weiter bis in den Gegenverkehr. Er und auch die Autofahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht.