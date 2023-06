Weißenberg - Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Bautzen mit einem Auto kollidiert und noch an der Unfallstelle gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Biker auf einer Kreuzung einen Lkw überholt und dabei ein einbiegendes Auto übersehen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Reanimierungsversuche durch eintreffende Rettungskräfte blieben am Freitagmorgen erfolglos.