Steinthaleben - Bei einem Sturz auf der Bundesstraße 85 am Kyffhäuser ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei am Samstag zwischen Kelbra und Kyffhäuser vermutlich wegen eines Fahrfehlers zu Fall gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus. Die kurvenreiche Strecke ist bei Motorradfahrern beliebt.