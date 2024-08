Ein Motorradfahrer kracht an einer Kreuzung in ein abbiegendes Auto. Er wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Frankenberg - Ein Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 169 zwischen Frankenberg und Chemnitz schwer verletzt worden. Der 58-Jährige sei am Samstagmittag mit einem Motorrad auf ein voran fahrendes Auto gekracht, das an einer Kreuzung links abbiegen wollte, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der 38 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 5.000 Euro. Demnach war die B169 an der Unfallstelle zwischenzeitlich gesperrt.