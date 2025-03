Bücken - Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist in Bücken-Duddenhausen im Landkreis Nienburg (Weser) von der Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Die Unfallspuren legen nahe, dass er am Nachmittag zu schnell in eine Rechtskurve gefahren war und neben die Straße geschleudert wurde, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das komplett beschädigte Motorrad wurde geborgen. Der Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, hieß es. Ein Rettungshubschrauber kehrte wieder um.