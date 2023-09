Rehden - Ein Motorradfahrer ist mit seinem Fahrzeug frontal mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Der 67 Jahre alte Mann geriet am Freitag mit seinem Motorrad auf einer Landstraße bei Diepholz in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann wurde vor Ort zunächst von einem Notarzt reanimiert, starb aber später noch an der Unfallstelle.

Die Unfallursache war laut Polizeiangaben vermutlich die hohe Geschwindigkeit des Motorrads. Der 39 Jahre alte Fahrer des Autos wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße zwischen den Ortschaften Düversbruch und Rehden war zeitweise voll gesperrt.