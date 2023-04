Hohnstein/Dresden - Auf einer Landstraße in der Sächsischen Schweiz bei Hohnstein sind am Samstagnachmittag ein Motorrad und ein Pkw zusammengestoßen. Der Fahrer des Bikes und seine Sozia starben, wie ein Sprecher der Dresdner Polizeidirektion sagte. Zur Identität der Toten sei noch nichts weiter bekannt, auch die Unfallursache werde noch untersucht. Die Verbindungsstraße zwischen der Hocksteinschänke und dem Ort Rathewalde, die bis auf eine leichte Kurve an der Stelle gerade sei, ist seinen Angaben nach derzeit gesperrt. Zuerst berichtete Sachsen Fernsehen online von dem „Horror-Unfall“.