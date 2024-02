Dessau-Roßlau - Die Philosophin und Religionswissenschaftlerin Grit Schorch hat für ihre herausragende Arbeit in der Mendelssohn-Forschung den Dessauer Moses-Mendelssohn-Preis 2024 bekommen. Die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung erhielt sie am Sonntag im Anhaltischen Theater Dessau, wie die Stadt Dessau-Roßlau mitteilte, die die Ehrung mit der Dessauer Moses-Mendelssohn-Stiftung zur Förderung der Geisteswissenschaften vergibt. Schorch habe sich unter anderem mit der Sprachauffassung des jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn (1729-1786) wissenschaftlich beschäftigt.

Sie studierte den Angaben zufolge in Leipzig und lehrte und forschte bisher unter anderem in Hamburg, Paris und Jerusalem. In mehreren Aufsätzen in deutscher und englischer Sprache habe sie in den vergangenen Jahren die Aktualität und Anschlussfähigkeit des Mendelssohn’schen Denkens untersucht, hieß es.

Mendelssohn war ein moderner jüdischer Gelehrter, Schriftsteller und Philosoph. Er kam in Dessau zur Welt und lebte ab 1743 in Berlin. Die am 6. September 2009 wiederbegründete Dessauer Moses-Mendelssohn-Stiftung zur Förderung der Geisteswissenschaften vergibt seit 2012 im zweijährigen Rhythmus den Dessauer Moses-Mendelssohn-Preis.