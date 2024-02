Hannover - Ein Vater soll gemeinsam mit seiner Freundin versucht haben, seine kleine Tochter mit Quecksilber zu vergiften. Von Dienstag (9.00 Uhr) an müssen sich der 30-Jährige und die 34-Jährige wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes vor dem Landgericht Hannover verantworten. Laut Anklage soll das Paar im Juli 2023 dem anderthalb Jahre alten Kind Quecksilber in den Fuß und in den Unterschenkel gespritzt haben. Der Vater aus Springe bei Hannover hatte die kleine Tochter zuvor von der von ihm getrennt lebenden Mutter abgeholt.

Die Beschuldigten hatten nach ihrer Festnahme zu dem Vorwurf geschwiegen. Für den Prozess sind nach Gerichtsangaben elf Verhandlungstage bis zum 2. April geplant.