Dessau-Roßlau - Weil er seine Ehefrau vergiftet haben soll, ist ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld verhaftet worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Freitag erließ die Ermittlungsrichterin bereits in der vergangenen Woche einen Haftbefehl wegen Mordes aus Heimtücke und aus niedrigen Beweggründen.

Das 63 Jahre alte Opfer wurde den Angaben zufolge im April dieses Jahr im gemeinsamen Wohnhaus in Anhalt-Bitterfeld vergiftet und starb am darauffolgenden Tag in einem Krankenhaus. Bei Durchsuchungen, an denen auch Spezialkräfte des Landeskriminalamts beteiligt gewesen waren, seien diverse Beweismittel sichergestellt worden, die den Tatverdacht gegen den Beschuldigten weiter erhärtet hätten. Mitverdächtig sei eine 58-jährige Frau, die auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld lebt und zu der der Beschuldigte eine mehrjährige Beziehung unterhalten habe. Sie befinde sich auf freiem Fuß, sei aber in dem Verfahren der Anstiftung zum Mord, beziehungsweise der Nichtanzeige einer geplanten Straftat verdächtig.