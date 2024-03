Er soll seine Frau in Heide vor den Augen seines Sohnes erschossen haben. Der Mordprozess gegen einen 55 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Itzehoe endet. Das Urteil wird am Donnerstag erwartet.

Itzehoe - Nach gut zehn Monaten geht vor dem Landgericht Itzehoe der Prozess gegen einen 55 Jahre alten Mann zu Ende, der seine Frau auf einem Bürgersteig in Heide vor den Augen seines Sohnes erschossen haben soll. Das Urteil wird für Donnerstag erwartet. Zuvor stehen am Dienstag (11.00 Uhr) noch das Plädoyer der Pflichtverteidigung und das Schlusswort des Angeklagten auf dem Programm. Die Staatsanwaltschaft fordert wegen Vergewaltigung und Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Wahlverteidigerin des Angeklagten hat keinen Antrag zur Strafe gestellt.

Die Anklagebehörde wirft dem Aserbaidschaner vor, seine Ehefrau im März 2022 in der gemeinsamen Wohnung in Chemnitz vergewaltigt zu haben. Motiv für den tödlichen Schuss am 31. Oktober 2022 in Heide, wohin die 37 Jahre alte Frau mit ihrem Kind in ein Frauenhaus geflohen sei, sei die Anzeige wegen der Vergewaltigung gegen ihren Mann gewesen, hatte Staatsanwältin Maxi Wantzen bei der Verlesung der Anklage gesagt.

Die Tat hatte für besonderes Aufsehen gesorgt, weil sie am helllichten Tag auf einer Straße geschah und der damals 13 Jahre alte Sohn zusehen musste. Neben dem Opfer hielt ein Auto, der Angeklagte stieg aus und schoss unvermittelt aus nächster Nähe auf die Frau. Anschließend ließ sich der Schütze zur Polizei fahren und stellte sich. Die Frau starb wenig später im Krankenhaus.

Die vorgeworfene Vergewaltigung stritt der Angeklagte ab. Er sei nach Heide gefahren, um seine Frau und seinen Sohn nach Hause zu holen. Die Waffe mitzunehmen, sei eine große Dummheit gewesen, hatte er zu Beginn des Prozesses gesagt.