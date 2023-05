Absperrband der Polizei hängt an einem Zaun an einer Laube am Würmesee in der Region Hannover.

Hannover - Nach dem Verschwinden einer Frau, die am Würmsee in Burgwedel wohnte, wird der Mordprozess gegen einen 54-Jährigen an diesem Freitag (14.00) im Landgericht Hannover fortgesetzt. Der Angeklagte aus dem ostwestfälischen Warburg soll die 56-Jährige im September in ihrem abgelegenen kleinen Holzhaus überfallen und getötet haben. Die Leiche wurde bisher nicht gefunden.

Ursprünglich hatte bereits am Dienstag die Anklage verlesen werden sollen. Doch der Prozess musste ohne den Angeklagten beginnen. Nach Angaben der Justizvollzugsanstalt Hannover gab es am Morgen vor dem Prozessstart Hinweise auf einen Suizidversuch des 56-Jährigen. Wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag sagte, wird sich erst am Freitag zeigen, ob der Angeklagte verhandlungsfähig sei. Der Termin sei aber bisher nicht abgesagt worden.