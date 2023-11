Verden - Ein Mann soll seinen Kontrahenten auf einer Feier so stark gewürgt haben, dass dieser an den Folgen starb - nun steht der 55-Jährige wegen Mordes vor Gericht. Der Prozess beginnt heute (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Verden. Die beiden Männer sollen Mitte Juni in Leese (Landkreis Nienburg/Weser) heftig gestritten haben. Dabei soll der Angeklagte den anderen Mann so lange gewürgt haben, bis dieser bewusstlos am Boden liegen blieb und nicht mehr atmete. Das Opfer starb einen Tag später im Krankenhaus. Ein Urteil könnte Ende Januar fallen.