Bremen - Weil sie einen nichtsahnenden Mann mit einem Messer getötet haben sollen, müssen sich zwei Männer seit Montag in Bremen vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Deutschen im Alter von 26 und 41 Jahren Mord vor. Die Angeklagten sollen im Oktober vergangenen Jahres am Weserufer einen Mann heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen mit einem Messer getötet haben. Der 26-Jährige habe mit der Tat beabsichtigt, die Freundin des Opfers aus der Beziehung zu reißen und sie für sich zu gewinnen (Az. 3 Ks 280 Js 900037/22).

Die Angeklagten zogen sich die Kapuzen tief ins Gesicht, als sie in den Sitzungssaal des Landgerichts Bremen geführt wurden. Am ersten Prozesstag wurde die Anklageschrift verlesen, zu den Tatvorwürfen schwiegen die Männer. Der Richter spielte auch Aufzeichnungen von zwei Notrufen ab, die kurz nach dem Tatzeitpunkt abgesetzt worden waren. Auf einer Aufnahme schilderte ein Zeuge, das Opfer liege auf dem Boden und blute stark. Im Hintergrund hörte man den niedergestochenen Mann röcheln. Die Angeklagten wirkten bei der Anklage und der Präsentation der Audiomitschnitte in sich gekehrt.

Die Täter sollen fünf Mal mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben. Ein Messerstich traf ins Herz und war tödlich. Als der Mann am Boden lag, sollen die Täter laut Staatsanwaltschaft auf ihn eingetreten haben. Die Freundin ging kurz mit den Angreifern mit und kehrte dann zu dem Verletzten zurück. Der Mann verblutete und starb noch am Tatort. Der Prozess ist am Landgericht zunächst bis Ende September terminiert.