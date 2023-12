Mordprozess gegen 30-Jährigen beginnt in Oldenburg

Oldenburg - Weil ein 30-Jähriger seine frühere Partnerin umgebracht haben soll, wird am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Oldenburg ein Mordprozess gegen den Mann beginnen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die Frau mit einem Messer getötet zu haben, wie das Gericht im Vorfeld mitteilte. Die Tat hat sich demnach im Juni in Vechta ereignet. Die „Oldenburgische Volkszeitung“ schreibt, Rechtsmediziner hätten 98 Messerstiche an der Frau festgestellt. Ein Sprecher des Landgerichts kommentierte das nicht.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor. Der Angeklagte ist in Untersuchungshaft. Es sind Termine bis Ende Januar angesetzt.