In Marienfelde wird ein toter Mann entdeckt. Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht.

Mordkommission ermittelt in Flüchtlingsunterkunft

Berlin - Nach dem Fund eines toten Mannes in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Marienfelde ermittelt eine Mordkommission. Ersten Erkenntnissen zufolge bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts, teilte die Polizei im Portal X mit. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde eine Person festgenommen. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat steht, blieb zunächst offen.

In der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Marienfelder Allee leben nach Angaben des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten gut 700 Menschen aus zahlreichen Nationen. Die Identität des Toten war am Abend laut Staatsanwaltschaft noch nicht geklärt. Für Donnerstag sei die Obduktion geplant, um die Todesursache festzustellen, sagte ein Sprecher.

Nach dpa-Informationen soll der Tote nicht in der Unterkunft gewohnt, sondern sich dort als Besucher aufgehalten haben. Offizielle Details zum Geschehen teilten die Ermittler allerdings zunächst nicht mit. Kriminalbeamte befragten am Nachmittag und Abend mögliche Zeugen. Andere Fachleute sicherten vor Ort Spuren.