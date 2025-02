Cloppenburg/Hamburg - Fast 30 Jahre nach einem tödlichen Gewaltverbrechen in Norddeutschland haben Spezialkräfte der Polizei Wohnsitze von drei Tatverdächtigen in Hamburg und Schweden durchsucht. Wie die Polizei Cloppenburg/Vechta mitteilte, geht es um den mutmaßlichen Mord an dem damals 35 Jahre alten Nenad Gajanovic. Seine Leiche wurde im August 1996 nahe dem Dümmer See im niedersächsischen Landkreis Diepholz gefunden. Der Mann mit dem Spitzname Gajo wurde erschossen. Den Ermittlungen zufolge wohnte er zuvor in Hamburg und beging im norddeutschen Raum Einbrüche. Die Mordkommission geht davon aus, dass er enge Kontakte zur international organisierten Kriminalität hatte.

Medienoffensive mit einem Kurzfilm

Nach einer Medienoffensive mit einem Kurzfilm im vergangenen Jahr erhielten die Ermittler neue Hinweise, die zu den Tatverdächtigen führten. Einzelheiten zu den Verdächtigen wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Bei den Durchsuchungen am Donnerstag unter Federführung der Staatsanwaltschaft arbeiteten demnach die Mordkommission „Gajo 96“, die Polizei Hamburg sowie schwedische Strafverfolgungsbehörden und Europol zusammen. Festnahmen gab es nicht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiter um Hinweise. Demnach ist unklar, wer alles an dem Mordfall beteiligt war. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falles und zur Ergreifung der Täter führen, hat die Polizei Oldenburg eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.