Nach Morddrohungen von Impfgegnern: Ärztin tot in Praxis gefunden

In Österreich wurde am Freitag die Leiche einer Allgemeinmedizinerin entdeckt.

Seewalchen am Attersee/DUR – Am Freitagmorgen wurde die österreichische Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria K. tot in ihrer Praxis aufgefunden. Das berichtet unter anderem das Nachrichtenportal „OÖNachrichten“ unter Berufung auf Informationen der Staatsanwaltschaft Wels. Die Ermittler schließen ein Fremdverschulden aus, eine Obduktion sei nicht angeordnet worden.

Die Ärztin hatte ihre Praxis in Seewalchen am Attersee Ende Juni geschlossen, nachdem sie über Monate hinweg Morddrohungen von Impfgegnern erhalten und diese auch veröffentlicht hatte. Ein Ermittlungsverfahren gegen einen Verdächtigen wurde im Juni eingestellt.

Gegenüber „Der Standard“ gab sie Ende Juni an, bislang rund 100.000 Euro für Sicherheitsmaßnahmen für ihre Praxis investiert zu haben.

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung.

Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/1110111 und 0800/1110222. Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.