Berlin - Ein 38-jähriger Mann, der sein Baby ertränkt haben soll, wird in Berlin wegen Mordes angeklagt. Der Mann soll seinen drei Monate alten Sohn am 11. August in Neu-Hohenschönhausen voll bekleidet und mit dem Kopf unter Wasser in eine Babybadewanne gelegt und dann nebenan gewartet haben, bis die Planschgeräusche aufhörten, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag zu ihrer Anklageerhebung mit. Der Mann soll sich durch das zweite Kind in seiner Lebensführung gestört gefühlt haben. Er wurde noch am Tag der Tat festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.