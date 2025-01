Am Landgericht in Frankfurt (Oder) steht ein 54-Jährieger wegen Mordes vor Gericht. (Symbolbild)

Frankfurt (Oder) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) hat der Mordprozess gegen den 54-jährigen Ehemann begonnen. Es wurde lediglich die Anklage am Landgericht in Frankfurt (Oder) verlesen, erklärte ein Sprecher des Gerichts. Der Angeklagte wolle sich aber am Freitag äußern. Eine Beweisaufnahme fand am Donnerstag nicht statt.

Nach Angaben des Sprechers wird dem Angeklagten Mord vorgeworfen. „Er soll zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und sonst aus niedrigen Beweggründen einen Menschen getötet haben.“

Konkret soll der Mann Anfang Mai 2024 zunächst sexuelle Handlungen an seiner schlafenden Ehefrau vorgenommen haben. Die Frau soll sich am Abend zuvor von ihm getrennt haben. Als sie sich gewehrt habe, soll er ihr mit einem stumpfen Gegenstand massive Schläge ins Gesicht versetzt haben. Die Frau starb an den Verletzungen. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft.