Mord-Anklage Vater lässt Baby absichtlich fünf Stunden im Auto allein – Kind tot

In den USA ist ein Kleinkind gestorben, nachdem es über mehrere Stunden in einem heißen Auto alleine gelassen wurde. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Vater sein Kind offenbar absichtlich in dem heißen Pkw zurückgelassen.