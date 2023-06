Sonneberg - Vier 16-Jährige sind bei einem Zusammenstoß von zwei Mopeds bei Sonneberg verletzt worden. Ein Mopedfahrer wollte am Mittwochnachmittag auf der B89 in Föritz abbiegen - das bemerkte die Fahrerin hinter ihm zu spät, es kam zum Zusammenstoß, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Junge und seine Mitfahrerin und das Mädchen und ihr Mitfahrer kamen mit Schürfwunden und Prellungen in eine Klinik, wie es hieß. Ob die Teenager als Gruppe unterwegs waren, war zunächst nicht bekannt.