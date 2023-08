Mopedfahrerin gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Ilmenau - Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Mopeds bei Ilmenau sind drei Menschen verletzt worden, darunter zwei schwer. Eine Mopedfahrerin sei mit ihrer Mitfahrerin bei einem Überholmanöver mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Rettungshubschrauber und ein Krankenwagen brachten die schwer verletzte Mopedfahrerin und ihre 16-jährige Mitfahrerin, die ebenfalls schwer verletzt wurde, in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß am Donnerstagmorgen sei zudem ein weiterer 16 Jahre alter Mopedfahrer gestürzt und habe sich leicht verletzt.