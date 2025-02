Leisnig - Ein Mopedfahrer hat in Mittelsachsen erfolglos versucht, vor der Polizei zu flüchten. Der 16-Jährige habe in der Nacht zum Samstag zunächst Gas gegeben, als Beamte ihn in Leisnig kontrollieren wollten, teilte die Polizei mit. Nach mehreren Anhalteversuchen sei er gestoppt worden. Dabei stieß das Moped gegen einen Streifenwagen und beschädigte ihn. Ein Alkoholtest ergab bei dem jungen Mann 0,6 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt.