Wechselburg - Ein Mopedfahrer ist in Wechselburg (Landkreis Mittelsachsen) von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 17-Jährige in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in einen Straßengraben. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten einen Alkoholgeruch. Aufgrund der schweren Verletzungen war es jedoch nicht möglich, einen Atemalkoholtest durchzuführen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt.