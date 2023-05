Berlin - Ein Mopedfahrer ist in Berlin-Tegel (Bezirk Reinickendorf) mit 600 Gramm Kokain gestoppt worden. Der 34-Jährige war Polizisten am Dienstagabend in der Namslaustraße mit einem nicht zugelassenen Helm aufgefallen, berichtete die Berliner Polizei am Mittwoch. Daraufhin stoppten sie den Fahrer in der Berliner Straße für eine Kontrolle. Der 34-Jährige flüchtete zu Fuß, kam jedoch nicht weit: Die Beamten fanden ihn kurz darauf in einem Gebüsch versteckt und nahmen ihn fest.

In der Helmablage des Mopeds befand sich demzufolge eine größere Menge Kokain. Bei der Festnahme habe der Mann „erheblichen Widerstand“ geleistet und einen der Polizisten mit dem Ellbogen leicht im Gesicht verletzt. Die Ermittlungen laufen.