Marienberg - Ein 20 Jahre alter Mopedfahrer ist in Marienberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 53-Jähriger war am späten Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen von der Dorfstraße in den Grundweg abgebogen, teilte die Polizei mit. Da der Mopedfahrer nicht weit genug rechts war, habe er nicht mehr ausweichen können. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der Mopedfahrer stürzte. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.