Elxleben/Sömmerda - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat sich ein Mopedfahrer in Elxleben (Ilm-Kreis) auf einem Feld festgefahren. Dabei hatte er alle erforderlichen Papiere dabei und auch mit dem Fahrzeug war alles in Ordnung, wie die Polizei in Sömmerda am Montag mitteilte. Der Fahranfänger habe den Beamten keinen Grund für die Flucht nennen können.

Als er in der Nacht zum Samstag das Stopp-Signal der Beamten sah, hatte er Gas gegeben. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Als der Fahrer das Feld erreichte, drehte er dort einige Runden und blieb nach etwa vier Kilometern im weichen Boden stecken. Der Mann habe eine Anzeige bekommen und sei den gerade neu erworbenen Führerschein erst einmal wieder los, hieß es.