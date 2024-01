Geisa - Bei einem Zusammenstoß eines Autos und eines Mopedautos bei Geisa sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Am Montagnachmittag habe ein 15 Jahre alter Mopedautofahrer auf der Landstraße 1026 links abbiegen wollen, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Demnach übersah er dabei das Auto hinter ihm, das bereits zum Überholen angesetzt hatte. Die 48 Jahre alte Autofahrerin und der 15-Jährige wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.