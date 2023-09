Reichenbach/Zwickau - Ein Moped und Fahrradfahrer sind in Reichenbach im Vogtland zusammengestoßen und gestürzt. Dabei verletzte sich der 15-jährige Mopedfahrer schwer und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Der 57-jährige Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Radfahrer laut Polizei im Ortsteil Mylau am Donnerstag links in ein Grundstück einbiegen. Er habe es versäumt, das Abbiegen durch ein Handzeichen zu signalisieren. In diesem Augenblick wollte ihn das Moped überholen.