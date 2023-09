Auerbach/Zwickau - Ein Moped ist bei Auerbach im Vogtland einen Abhang hinunter gefahren und in das Flussbett der Göltzsch gestürzt. Der 15-jährige Fahrer wurde dabei schwer, dessen 21 Jahre alter Sozius leicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Der Fahrer war nach bisherigen Erkenntnissen am Freitagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen.