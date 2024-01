Hannover - Nach monatelanger Suche nach einem 80-Jährigen in Hannover gibt es Gewissheit über seinen Tod. Durch eine Obduktion konnte die Identität eines im November 2023 gefundenen Leichnams zweifelsfrei festgestellt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es handelt sich um den seit Mai 2023 vermissten Senior. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Die Leiche war in einem Bach in Hemmingen bei Hannover gefunden worden. Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung in Hannover hatten den Mann als vermisst gemeldet.