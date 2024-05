Thüringens Ex-CDU-Chef Mike Mohring räumt einen weiteren Posten: Er wird nicht mehr für den CDU-Bundesvorstand kandidieren. So ganz freiwillig geht er diesen Schritt aber nicht.

Mike Mohring (CDU), ehemaliger Partei- und Fraktionschef, nimmt an der Landesvertreterversammlung der CDU im Kultur- und Kongresszentrum Festhalle Ilmenau teil.

Erfurt - Der frühere CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring kandidiert nicht erneut für den Bundesvorstand seiner Partei. Grund sei, dass er nicht vom Landesvorstand nominiert worden sei, sagte Mohring am Montag. Zuvor hatte der „Stern“ darüber berichtet. Mohring räumt den Platz unfreiwillig. Er habe sich beim Landesverband beworben. „Ich will, aber ich bin nicht vorgeschlagen“, sagte Mohring. Die CDU kommt seit von Montag bis Mittwoch in Berlin zu ihrem Bundesparteitag zusammen.

Mit Blick auf das Wahljahr wolle er nun nicht kandidieren. Es wäre nicht gut, „Thüringer Dissonanzen auf offener Bühne auszutragen“, sagte er. Er wolle sich nun auf seine Wahlkämpfe für den Kreistag und den Landtagswahlkreis konzentrieren. Mohring steht nicht auf der CDU-Liste für die Landtagswahl, ist jedoch Direktkandidat im Wahlkreis Weimarer Land I.