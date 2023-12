Mühlanger - Eine größere Mengen Möhren hat auf einer Bundesstraße im Landkreis Wittenberg zu einem Unfall geführt. Eine 47-Jährige fuhr am Samstag mit ihrem Auto auf der B187 zwischen Mühlanger und Iserbegka trotz Vollbremsung über das Gemüse, teilte die Polizei in Wittenberg am Sonntag mit. Dabei sei ein Reifen an ihrem Auto beschädigt worden, hieß es. Die Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt. Woher die Möhren stammten, war zunächst unbekannt.