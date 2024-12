Die beliebtesten Babyvornamen in Berlin und Brandenburg waren in diesem Jahr Hannah und Mohammed. Für die Statistik wertet ein Vornamen-Experte jährlich Zehntausende Geburtenmeldungen aus.

Berlin - Der beliebteste weibliche Vorname für Neugeborene in Berlin und Brandenburg in diesem Jahr lautet einem aktuellen Namensranking zufolge Hannah. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Emma und Mia. Bei den männlichen Vornamen dominierte Mohammed, gefolgt von Liam und Henry.

Der Name Matteo, der im vergangenen Jahr das männliche Vornamensranking angeführt hatte, rutschte auf Platz vier ab. Auch bei den Mädchen gab es einen Wechsel an der Spitze: Der Name Emilia, der 2023 noch der häufigste weibliche Babyname in Berlin war, landete 2024 ebenfalls auf Platz vier. Die Länder Berlin und Brandenburg wurden in diesem Jahr gemeinsam in der Statistik erfasst und nicht mehr getrennt.

Eine bundesweite offizielle Namensstatistik gibt es nicht. Für das Ranking wertet der Experte Knud Bielefeld eigenen Angaben zufolge seit 2005 Geburtenmeldungen aus. In diesem Jahr waren es demnach rund 240.000 Meldungen und damit rund ein Drittel aller in Deutschland geborenen Babys. Ausgewertet werden dabei knapp 400 Städte. Die Daten stammen von Standesämtern und Geburtskliniken.