Ein Jugendlicher aus Brandenburg soll Pläne für einen Anschlag in der Weihnachtszeit gehabt haben. Die Polizei greift zu. Der Verdächtige befindet sich nun in Gewahrsam.

Potsdam - Die Polizei in Brandenburg hat einen Jugendlichen aus dem Landkreis Teltow-Fläming wegen möglicher Anschlagspläne in Gewahrsam genommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Den Ermittlern seien mutmaßlich politisch motivierte Anschlagsplanungen in der Weihnachtszeit bekanntgeworden, an Heiligabend hätten sich die Informationen verdichtet, hieß es. Nähere Angaben zu den Anschlagsplänen machten die Beamten zunächst nicht.

Am ersten Weihnachtsfeiertag habe ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Anschließend sei der Jugendliche in Gewahrsam genommen worden. Das Amtsgericht Potsdam habe später die Ingewahrsamnahme bestätigt.