Gräfenroda - Der Hinweis auf eine mögliche Amoktat an einer Schule in Gräfenroda (Ilm-Kreis) hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Schüler soll im Freundeskreis eine Amoktat angekündigt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Abend zuvor seien die Beamten über die Ankündigung informiert worden. Daraufhin ermittelten sie zu einer möglichen Gefahr und zu dem Schüler, der die Ankündigung ausgesprochen haben soll. Am Mittwochmorgen waren dazu auch Polizisten an der betroffenen Schule im Einsatz. Den Angaben zufolge war und ist allerdings derzeit nicht von einer Gefahr auszugehen. Unterricht gab es am Mittwoch nicht.

Gegen den Schüler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Tatverdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Die Polizei appellierte an Eltern, ihre Kinder über die Konsequenzen solcher Androhungen aufzuklären.