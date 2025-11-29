Sowohl für Illner als auch für Obermann war es die zweite Ehe.

Berlin - ZDF-Moderatorin Maybrit Illner und der frühere Telekom-Chef René Obermann sind getrennt. „Wir haben uns vor einiger Zeit und in aller Freundschaft entschlossen, getrennte Wege zu gehen“, teilten Illner (60) und Obermann (62) am Samstag in einer Erklärung der Nachrichtenagentur dpa mit. „Wir bitten, unsere Privatsphäre und die unserer Familie zu respektieren.“

Bekannt wurde die Beziehung der Journalistin zum gebürtigen Düsseldorfer René Obermann, damals Vorstandsvorsitzender Deutschen Telekom, im Jahr 2007. 2010 gaben sich die beiden das Jawort, sowohl für Illner als auch für Obermann war es die zweite Ehe.

Ihre berufliche Laufbahn startete die in Berlin geborene Illner als Sportjournalistin beim DDR-Fernsehen. 1992 wechselte sie zum ZDF-„Morgenmagazin“, bevor sie 1999 die Moderation der Sendung „Berlin Mitte“ übernahm. 2007 wurde diese schließlich in "maybrit illner" umbenannt. Für ihre journalistische Arbeit wurde Illner mehrfach ausgezeichnet.

Von 2010 bis 2012 moderierte Illner neben ihrer eigenen Sendung zusätzlich das heute-journal. Vor ihrem Debüt bei dem ZDF-Nachrichtenmagazin erklärte sie damals mit Blick auf die Rolle ihres Partners als Telekom-Chef, keinen Interessenkonflikt zu sehen. „Wenn da irgendetwas geschieht, was im Zusammenhang mit der Firma meines Mannes steht, dann wird das vermeldet. Und das wird mein Mann dann bestimmt auch nicht persönlich nehmen“, hatte Illner der dpa gesagt.

Obermann engagierte sich nach seiner Zeit bei der Deutschen Telekom (bis Ende 2013) im Management mehrerer Unternehmen und in den Aufsichtsräten etwa von Eon, Thyssenkrupp und der Allianz. Seit April 2020 ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats des Flugzeugbauers Airbus.