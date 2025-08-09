Berlin - Die Journalistin, Buchautorin und Moderatorin Aline Abboud freut sich auf ihre neue Aufgabe im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dort soll sie ab 18. August Pressesprecherin und Leiterin des Pressereferats werden. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, das tolle Team und die internationalen Themen - Lets go!“, kommentierte Abboud die Mitteilung des Ministeriums auf Instagram. „Nein, ich kann es immer noch nicht fassen!“

Abboud ist gebürtige Berlinerin, hat in der Hauptstadt Abitur gemacht und anschließend in Leipzig Arabistik studiert. Von 2021 bis 2024 gehörte die 37-Jährige zum Moderatoren-Team der ARD-„Tagesthemen“. Davor arbeitete sie als Redakteurin und Moderatorin beim ZDF.

Enge Verbindung zum Libanon

Im April 2024 ist Abboud Mutter geworden, im November gab sie bekannt, nach ihrer Elternzeit nicht zu den „Tagesthemen“ zurückzukehren und nannte als Grund dafür, sie und ihre Familie hätten ihren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegt.

Über ihre zweite Heimat, den Libanon, hat sie das Buch „Barfuß in Tetas Garten“ geschrieben, das Anfang des Jahres erschienen ist. Abboud, Tochter eines Libanesen und einer Ost-Berlinerin, ist seit ihrer Kindheit oft in dem Land gewesen.