Mobile Deiche in Oldenburg werden Ende Januar abgebaut

Oldenburg - Die mobilen Deiche zum Hochwasserschutz in Oldenburg sollen Ende Januar abgebaut werden. „Der Rückbau ist nochmals ein großer Kraftakt“, meinte Sönke Wendt von der Berufsfeuerwehr Oldenburg am Freitag. Schließlich seien die Helfer wegen des Hochwassers seit Wochen im Dauereinsatz. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks (THW), des Roten Kreuzes (DRK) sowie Mitarbeitende der Berufsfeuerwehr und der Stadt werden an den Arbeiten beteiligt sein, wie es hieß.

Am Mittwoch beginnt die Feuerwehr demnach mit den Vorbereitungen. Die Einsatzkräfte wollen das aktuell noch gefrorene Wasser dann aus den mobilen Deichen abpumpen. Für den Rückbau der Deiche am 27. Januar sei die Sandkruger Straße gesperrt. Auch Besucherinnen und Besucher des Parkfriedhofs müssen sich auf Behinderungen einstellen. Die mobilen Deiche wurden von den Feuerwehren der Städte Augsburg, Duisburg, Hagen, Hanau und Rostock zur Verfügung gestellt.

Die Sandsäcke entlang des Radwegs und auf den Paletten werden den Angaben zufolge ebenfalls weggeräumt. Nur die Sandsäcke des mobilen Notdeichs bleiben sicherheitshalber noch bis Ende März aufgestapelt liegen.