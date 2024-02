Cottbus - Die Mittelstandsinitiative Brandenburg, die in den vergangenen Wochen die Proteste von Landwirten und Unternehmern in Südbrandenburg organisiert hat, will als Verein bei der Kommunalwahl in Cottbus antreten. Die Gründung sei fast abgeschlossen, in der kommenden Woche sei der Notartermin, sagte der Mitgründer und Sprecher der Initiative, Thomas Knott, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Initiative hat etwa 400 Mitglieder aus zahlreichen Branchen. Zuvor hatte die „Lausitzer Rundschau“ berichtet. „Wir sind offen für alle demokratisch gewählten Parteien und gesprächsbereit“, sagte Knott. „Für uns ist die Brandmauer das Grundgesetz.“ Eine Partei auszugrenzen, sei keine Lösung, so der Unternehmer. Gerade im Kommunalbereich müsse der „kleinste gemeinsame Nenner“ gesucht werden. Es gehe um Sachthemen wie etwa Bildung.

Auf der Internetseite der Initiative bezeichnet sich die Mittelstandsinitiative als parteiunabhängig. Unter anderem heißt es: „Unsere Initiative steht nicht für politisch radikale Themen. Wir sind keiner politischen Partei oder Strömung zugetan.“ Bei Protesten der Initiative Ende Januar in Cottbus hatten Teilnehmer gegen die Politik der Ampelregierung in Berlin demonstriert und gefordert: „Die Ampel muss weg“. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), der bei der Kundgebung in der Altstadt die Positionen der Landesregierung und der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Südbrandenburg vertrat, wurde ausgebuht. Die IHK hatte im Vorfeld vor einer Radikalisierung von Protesten gewarnt.