Am Freitag beginnt in Berlin die Agrarmesse Grüne Woche. Aus Brandenburg werden mehr als 260 Anbieter dabei sein. Die Agrarministerin nutzt die Gelegenheit für einen Appell an die Verbraucher.

Potsdam - Agrarministerin Hanka Mittelstädt hat die Verbraucherinnen und Verbraucher vor Beginn der Grünen Woche dazu aufgerufen, im Supermarkt zu heimischen Produkten zu greifen. „Legen Sie nicht den importierten Apfel in den Warenkorb, sondern den regionalen“, sagte die SPD-Politikerin in Potsdam. Gemeinsam mit Vertretern aus der Branche wie dem Landesbauernverband stellte Mittelstädt die Brandenburg-Halle auf der Agrarmesse vor, die am Freitag in Berlin beginnt.

Dann werden mehr als 260 Anbieter - vor allem klein- und mittelständische Unternehmen - an mehr als 70 Ständen ihre hauptsächlich regionalen Spezialitäten präsentieren. Darunter sind Klassiker wie die Spreewaldgurke und der Beelitzer Spargel, aber auch Start-ups wie die Ölmühle Landeria.

Der Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes, Denny Tumlirsch, sagte, die Stimmung bei den Landwirten sei nicht viel besser als im vergangenen Jahr. Die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte leide, Kostensteigerungen machten den Betrieben große Sorge. Er forderte Entlastungen durch die Politik.