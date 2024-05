Wolfsburg - Das in München geborene Stürmertalent Dzenan Pejcinovic vom VfL Wolfsburg hat sich gleich in seinem ersten Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern (0:2) schwer verletzt. Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler erlitt am Sonntagabend kurz nach seiner Einwechselung einen Bruch des linken Mittelfußes und muss noch in dieser Woche operiert werden. Das gaben die Wolfsburger am Montag bekannt. Der VfL hatte Pejcinovic 2022 vom FC Augsburg verpflichtet.