In den ersten sieben Saisonspielen steht Diego Demme in Herthas Startelf. Berichten zufolge hindern ihn gesundheitliche Probleme momentan an weiteren Einsätzen.

Berlin - Hertha BSC muss weiter ohne Diego Demme auskommen. Wie der Fußball-Zweitligist auf seiner Pressekonferenz mitteilte, fehlt der Mittelfeld-Boss auch am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim bislang ungeschlagenen Karlsruher SC. Gründe für den Ausfall nannte der Hauptstadt-Club zunächst nicht.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll der 32-Jährige weiter mit Schwindelgefühlen kämpfen. In der Länderspielpause hatte sich Demme Untersuchungen unterzogen - die Ärzte gaben anschließend eigentlich Grünes Licht für seine Rückkehr in die Vollbelastung. Allerdings konnte der Hertha-Profi auch in dieser Woche nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Erstmals war das Schwindelgefühl Medienberichten zufolge nach dem 0:2 gegen Düsseldorf aufgetreten. In den folgenden Duellen mit Elversberg und Nürnberg stand Demme wieder auf dem Feld. Die folgenden Spiele gegen Schalke und Braunschweig verpasste der frühere Nationalspieler, der einmal für die DFB-Elf auflief.