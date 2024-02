Dessau-Roßlau - Staatsanwaltschaft und Polizei in Dessau-Roßlau suchen nach einem Mann, der in einem Supermarkt eine Mitarbeiterin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und so Geld erbeutet haben soll. Am Donnerstagabend (22.2.) soll der Täter die Frau in dem Markt in Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen und Bargeld herauszugeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Die Mitarbeiterin habe ihm daraufhin einen mittleren vierstelligen Betrag ausgehändigt. Anschließend habe der Täter den Supermarkt in der Radegaster Straße verlassen. Dem bislang unbekannten Mann wird nun eine schwere Raubstraftat vorgeworfen. Um ihn zu finden, bitten die Beamten Zeugen um ihre Mithilfe.