Zwickau - Die Belegschaft des Gelenkwellenwerks (GKN) bei Zwickau ist am Montagmorgen in einen unbefristeten Streik getreten. „Die komplette Frühschicht steht vor dem Werktor“, sagte Benjamin Zabel, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Zwickau. Der Automobilzulieferer GKN Driveline hatte Mitte Januar bekanntgegeben, das Werk im Zwickauer Ortsteil Mosel auf absehbare Zeit zu schließen. Die Gewerkschaft lehnt eine Schließung jedoch ab und verlangt andernfalls für die 835 Beschäftigten einen Sozialtarifvertrag mit entsprechenden Abfindungen, einem Mitgliederbonus und einer Transfergesellschaft zur Weiterqualifizierung. Die Verhandlungen verliefen bisher ergebnislos. Sie sollen am Montagmittag in Offenbach fortgesetzt werden.

Bei einer Urabstimmung hatten sich die Mitarbeiter in der vergangenen Woche für einen dauerhaften Streik ausgesprochen.