Eine klare 4:0-Führung sorgt beim Überraschungsteam Fischtown Pinguins erstem Playoff-Viertelfinale nicht für Ruhe. Die Entscheidung fällt erst in den Schlusssekunden.

Trainer Thomas Popiesch von Bremerhaven kommt vor dem Spiel in die Halle.

Bremerhaven - Hauptrundensieger Fischtown Pinguins aus Bremerhaven hat zum Start der Viertelfinal-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga mit viel Mühe gewonnen. Gegen den ERC Ingolstadt gewann die Überraschungsmannschaft am Sonntag das erste von sieben möglichen Partien knapp mit 6:4 (2:0, 2:2, 2:2). In der Serie Best-of-Seven führt das Team von Trainer Thomas Popiesch mit 1:0.

Die Norddeutschen, die nach eigenen Angaben etatmäßig eher zu den Kleinen der Liga gehören, machten zuerst da weiter, wo sie in der Hauptrunde aufgehört haben. Ross Mauermann (3. Minute/26.), Skyler McKenzie (19.), Colt Adam Conrad (23.) sorgten für ein scheinbar klares 4:0.

Die Gäste waren nach den drei Pre-Playoff-Begegungen gegen die Kölner Haie lange Zeit unterlegen, erholten sich aber nach knapp einer halben Stunde. Ingolstadt verkürzte auf 3:4 und nach dem fünften Pinguins-Treffer auch auf 4:5. Der ERC nahm in den Schlussminuten den Torhüter heraus, doch Markus Vikingstad markierte kurz vor dem Ende den 6:4-Endstand. Spiel zwei findet am Mittwoch (19.00 Uhr/Magentasport) in Ingolstadt statt.