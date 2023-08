Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Großenhain - Betrüger haben mit einem sogenannten Schockanruf eine Seniorin aus Großenhain (Landkreis Meißen) um etwa 65.000 Euro gebracht. Die Täter riefen die 81-Jährige am Montag an und behaupteten, dass ihre Enkelin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach sagten die Betrüger der Frau, dass 30.000 Euro nötig wären, um eine Gerichtsverhandlung zu vermeiden. Die Seniorin übergab wenig später einem Unbekannten das Geld an der Haustür. Damit nicht genug, forderten die Täter im Verlauf des Tages erneut Geld: Diesmal nahm die Frau den Angaben zufolge sogar ein Taxi, um einem Unbekannten in Dresden 35.000 Euro zu übergeben.

Laut Polizei erreichte die Seniorin später ihre Tochter am Telefon - und bemerkte erst dann, dass sie betrogen wurde. Die Polizei riet dazu, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und bei Anrufen dieser Art mit Angehörigen oder Nachbarn zu sprechen. Auch sollte kein Geld an Unbekannte übergeben werden und im Verdachtsfall die Polizei verständigt werden.