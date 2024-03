Berlin - Hertha BSC will mit einem Sieg zum Auftakt des 24. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zum erweiterten Spitzenfeld aufschließen. Der mit 33 Punkten aktuell Tabellenachte empfängt am Freitag den mit 42 Zählern geführten Tabellenzweiten Holstein Kiel (18.30 Uhr/Sky). Gegen die Schleswig-Holsteiner kann Hertha-Trainer Pal Dardai dabei bis auf die angeschlagenen Defensivspieler Agustin Rogel, Marc Oliver Kempf und Marton Dardai aus dem Vollen schöpfen.

So wird Haris Tabakovic erstmals wieder nach seiner Verletzung von Beginn an das Sturmzentrum besetzen. Dahinter besitzt Jung-Profi Ibrahim Maza gute Chancen auf sein Startelf-Debüt. Sorgen bereitet Trainer Dardai noch die Besetzung der beiden Sechserpositionen. Aymen Barkok und vor allem Andreas Bouchalakis konnten den 47-Jährigen zuletzt nicht überzeugen, sodass Pascal Klemens von der Innenverteidigung eine Position nach vorn rutschen könnte. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Fabian Reese. Der Außenspieler, der in bisher 24 Einsätzen in Liga und Pokal 15 Scorerpunkte sammelte, war vor der Saison von der Förde an die Spree gewechselt und hatte als Matchwinner im Hinspiel den 3:2-Siegtreffer für seinen neuen Verein erzielt.